Порезавший двух полицейских в Анапе мужчина выстрелил в сотрудника СК

Задолжавший за электричество житель Анапы, который, как сообщалось, нанес ножевые ранения двум полицейским и забаррикадировался в своем доме, по прибытии правоохранителей выстрелил в сотрудника Следственного комитета. Об этом 14 ноября сообщили в управлении Следственного комитета России (СУ СК) по Краснодарскому краю.

«По прибытии на место происшествия сотрудников следственного управления злоумышленник произвел выстрелы из неустановленного оружия в сторону сотрудника следственного отдела по городу Анапе СКР по краю», — говорится в сообщении ведомства.

В связи этим возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника краевого следственного управления. Также возбуждено дело о применении насилия в отношении двух сотрудников МВД, отметили в СУ СК.

Там также сообщили, что в настоящее время подозреваемый блокирован в доме и продолжает оказывать сопротивление.

Как сообщалось ранее, 14 ноября в Анапе к мужчине пришли представителей энергосбытовой компании для отключения электроэнергии в связи с неуплатой. Их сопровождали двое участковых. В результате должник нанес ножевые ранения двоим полицейским и забаррикадировался в своем доме.

В СУ СК уточнили, что один из сотрудников получил колотую рану бедра, второй — резаную рану ладони. Пострадавшие были госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.