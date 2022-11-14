Посетители кафе в Москве устроили драку со стрельбой

Потасовка со стрельбой произошла 13 ноября в фастфуд-кафе на юго-востоке Москвы. Один из посетителей после словесной перепалки выстрелил из травматического пистолета, информация об этом 14 ноября поступила «Известиям».

Как установлено предварительно, конфликт возник между жителем Балашихи и двумя другими посетителями. Нарушители порядка задержаны. По словам приезжего из Подмосковья, во время потасовки у него выпал из кармана пистолет. Им мог воспользоваться его оппонент

В распоряжении «Известий» появились кадры с места происшествия. Из видео следует, что двое мужчин сцепились и дерутся, распугивая посетителей заведения. За ними следует третий участник конфликта с пистолетом в руке.

Пара хулиганов сбежала после драки, а пистолет нашли у входа в кафе. Полицейские также обнаружили две гильзы. В результате инцидента никто не пострадал.

В конце октября водители устроили драку со стрельбой в деревне Аристово в городском округе Красногорск. 32-летний водитель вступил в конфликт с двумя молодыми людьми из иномарки. Пострадал один человек, возбуждено уголовное дело.