В Красногорске водители устроили драку со стрельбой

Водители устроили драку со стрельбой в деревне Аристово в городском округе Красногорск. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), сообщает РЕН ТВ.

Вечером 28 августа 32-летний водитель вступил в конфликт с двумя парнями из иномарки, завязалась драка. Во время схватки один из участников потасовки достал пистолет и открыл огонь. В результате он ранил своего оппонента. Пострадавшего усадили в Ford Focus и отвезли в неизвестном направлении, но ему удалось связаться со своим братом. Родственник раненого сообщил о произошедшем правоохранителям.

Силовики нашли машину в деревне Юрлово под Солнечногорском и задержали двух россиян 1995 и 1988 годов рождения, в отношении которых позднее было возбуждено уголовное дело.

Пострадавшего госпитализировали, у него диагностированы огнестрельные ранения груди, шеи, бедра.

Иных подробностей происшествия не приводится.

Ранее в этот день стало известно, что на парковке около жилого дома на Синявинской улице на севере Москвы вечером 28 августа произошла массовая драка с поножовщиной. По информации столичного ГУ МВД России, два человека были ранены. В полицию были доставлены восемь человек.