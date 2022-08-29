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Два человека пострадали в массовой драке с поножовщиной на севере Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Массовая драка с поножовщиной на парковке около жилого дома на Синявинской улице произошла на севере Москвы вечером воскресенья. Два человека были ранены, сообщили в понедельник, 29 августа, в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

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«Предполагаемые участники конфликта задержаны, они доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательства. По предварительной информации, около 22:30 в воскресенье между гражданами произошел словесный конфликт на бытовой почве, переросший в потасовку, в результате которой двое мужчин получили ножевые ранения и были госпитализированы», — сообщили в ведомстве ТАСС.

В правоохранительных органах уточнили, что в полицию доставлены восемь человек, все они — приезжие.

Ранее, 26 августа, произошел конфликт в подмосковном Пушкине. Неизвестные устроили массовую драку с применением оружия. На видео, оказавшемся в распоряжении «Известий», видно, как между двумя мужчинами завязалась драка, затем им на помощь подоспели еще несколько человек, один из которых выхватил травматический пистолет и открыл огонь.

Судя по кадрам, он сделал не меньше двух выстрелов. По факту массовой драки со стрельбой было возбуждено уголовное дело.

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