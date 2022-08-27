По факту драки в подмосковном Пушкине возбуждено уголовное дело

По факту массовой драки со стрельбой в подмосковном городе Пушкино было возбуждено уголовное дело. Об этом 26 августа сообщила начальник пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел (ГУ МВД) России по Московской области Татьяна Петрова.

«Следователем следственного управления МУ МВД России «Пушкинское» по факту хулиганских действий возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации. Установлено транспортное средство, на котором скрылись правонарушители», — приводятся слова Петровой на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.

В настоящее время правоохранительные органы проводят следственные действия, направленные на задержание подозреваемых и восстановление картины произошедшего.

Конфликт в подмосковном Пушкине произошел в тот же день. Неизвестные устроили массовую драку с применением оружия. На видео, оказавшемся в распоряжении «Известий», видно, как между двумя мужчинами завязалась драка, затем им на помощь подоспели друзья, один из которых выхватил травматический пистолет и открыл огонь. Судя по кадрам, он сделал не меньше двух выстрелов.

К моменту приезда сотрудников полиции на месте остался только раненый участник стычки, которого товарищи оставили, даже не вызвав скорую.

Позже пострадавший был госпитализирован. Представители правоохранительных органов уже допросили его.