Массовая драка со стрельбой произошла в подмосковном Пушкино

В подмосковном Пушкино неизвестные устроили массовую драку с применением оружия. Об этом стало известно 26 августа.

На кадрах, которые оказались в распоряжении «Известий», слышны выстрелы и просьбы вызвать на место происшествия правоохранительные органы.

На видео видно, что между двумя мужчинами завязалась драка, затем им на помощь подоспели друзья, один из которых выхватил травматический пистолет и открыл огонь. Судя по кадрам, он сделал не меньше двух выстрелов.

К моменту приезда сотрудников полиции на месте остался только раненый участник стычки, которого товарищи оставили, даже не вызвав «скорую».

Позже пострадавший был госпитализирован. Представители правоохранительных органов уже допросили его.

Приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников.

Ранее 26 августа сообщалось о массовой драке между, предположительно, посетителями и артистами одного из столичных гей-клубов. По предварительной информации, все участники потасовки отделались ушибами и ссадинами.