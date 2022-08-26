В Москве произошла драка между посетителями и артистами гей-клуба

В Москве произошла массовая драка между, предположительно, посетителями и артистами одного из столичных гей-клубов.

На кадрах, появившихся в Сети 26 августа, видно, как молодые люди в состоянии алкогольного опьянения вступают в драку с актерами клуба. Автор видео утверждает, что потасовка произошла рядом с одним из заведений рано утром.

В результате драки один из ее участников едва не угодил под колеса такси. Обстоятельства и детали произошедшего уточняются. По предварительной информации, все участники потасовки отделались ушибами и ссадинами.

Ранее 26 августа источник «Известий» сообщил, что два человека пострадали в результате конфликта в кафе, расположенном в Зеленоградском административном округе Москвы. Как сообщается, между мужчинами сначала произошла словесная перепалка, после чего один из участников конфликта достал пистолет и открыл стрельбу по своим оппонентам.