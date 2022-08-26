Источник сообщил о двух пострадавших в результате конфликта в Москве

Два человека пострадали в результате конфликта в кафе, расположенном в Зеленоградском административном округе Москвы. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщил источник «Известий».

Как сообщается, между мужчинами сначала произошла словесная перепалка, после чего один из участников конфликта достал пистолет и открыл стрельбу по своим оппонентам.

По предварительной информации, в результате инцидента погиб один человек и двое пострадали. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Причина конфликта и подробности произошедшего выясняются.

25 августа источник «Известий» сообщил о массовой драке на 2-й Магистральной улице в Москве. По некоторым данным, в ходе конфликта, участниками которого стали порядка 50 человек, была стрельба. В результате происшествия семь человек пострадали.