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Зеленский назвал цену за Херсон очень высокой

The Washington Post: Зеленский заявил, что Херсон дорого обошелся Киеву
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Фото: REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Херсон дорого обошелся Киеву. Об этом он заявил в понедельник, 14 ноября, в ходе своего визита в город.

Нашли берега: появились первые подробности вывода войск из-под Херсона
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«Цена этой победы считается очень высокой», — цитирует украинского лидера газета The Washington Post.

Зеленский уточнил, что Киев заплатил за установление контроля над городом «большим количеством раненых и очень большим количеством мертвых».

О том, что Зеленский посетил Херсон, ранее в этот день сообщили СМИ, опубликовав видео и фотографии президента в окружении людей в военной форме и чиновников. Отмечалось, что, находясь в городе, украинский лидер заявил о готовности к миру. Также он поблагодарил НАТО и других союзников за поддержку.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать приезд украинского лидера в Херсон. Он напомнил, что город является территорией РФ.

13 ноября американское агентство Associated Press опубликовало фотографии привязанных к столбам жителей Херсона после прихода на территорию Вооруженных сил Украины. Утверждалось, что эти люди якобы сотрудничали с российскими властями.

В то же время стало известно, что не менее шести представителей СМИ, включая западные, лишились аккредитации за репортажи из Херсона.

11 ноября в Минобороны РФ заявили, что более 30 тыс. дислоцированных на правом берегу Херсонской области российских военнослужащих переправились на левый берег Днепра. Приказ о маневре отдал министр обороны РФ Сергей Шойгу по итогам совещания с командующим объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергеем Суровикиным 9 ноября.

Решение о маневре российских войск под Херсоном было принято после того, как Суровикин сообщил, что в случае дальнейших обстрелов Каховской плотины со стороны ВСУ российские войска могут оказаться в изоляции из-за затопления территорий.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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