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В Кремле не стали комментировать визит Зеленского в Херсон

Песков напомнил о принадлежности Херсона России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать приезд президента Украины Владимира Зеленского в Херсон.

«Мы оставляем это без комментариев. Это территория Российской Федерации», — сказал он журналистам 14 ноября, отвечая на вопрос об отношении Кремля к визиту украинского лидера.

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О том, что Зеленский посетил Херсон, ранее в этот день сообщили СМИ, опубликовав видео и фотографии президента в окружении людей в военной форме и чиновников. Отмечалось, что, находясь в городе, украинский лидер заявил о готовности к миру. Также он поблагодарил НАТО и других союзников за поддержку.

По данным Reuters, за несколько минут до прибытия Зеленского люди в центре Херсона слышали обстрелы поблизости. Отмечалось, что после того, как президент закончил говорить, в городе опять послышались звуки нескольких взрывов от артиллерийского огня.

Накануне американское агентство Associated Press опубликовало фотографии привязанных к столбам жителей Херсона после прихода на территорию Вооруженных сил Украины. Утверждалось, что эти люди якобы сотрудничали с российскими властями.

В то же время стало известно, что не менее шести представителей СМИ, включая западные, лишились аккредитации за репортажи из Херсона.

11 ноября в Минобороны РФ заявили, что более 30 тыс. дислоцированных на правом берегу Херсонской области российских военнослужащих переправились на левый берег Днепра. Приказ о маневре отдал министр обороны РФ Сергей Шойгу по итогам совещания с командующим объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергеем Суровикиным 9 ноября.

Решение о маневре российских войск под Херсоном было принято после того, как Суровикин сообщил, что в случае дальнейших обстрелов Каховской плотины со стороны ВСУ российские войска могут оказаться в изоляции из-за затопления территорий.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. 30 сентября по результатам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов все еще остается под контролем ВСУ.

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