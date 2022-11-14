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AP показало фото привязанных к столбам жителей Херсона после прихода ВСУ

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Фото: AP Photo/LIBKOS
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Американское агентство Associated Press 13 ноября опубликовало фотографии привязанных к столбам жителей Херсона после прихода на территорию Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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На снимках видно, как руки двоих привязанных к столбам мужчин связаны пластиковыми хомутами. На фоне находится билборд с надписью: «В будущее — вместе с Россией».

По информации агентства, они были наказаны за якобы сотрудничество с российскими властями, однако на данный момент точных подтверждений этой информации нет.

В тот же день стало известно, что не менее шести представителей СМИ, включая CNN и Sky News, лишились аккредитации за репортажи из Херсона. Данное решение было принято генштабом ВСУ. Согласно информации ведомства, причиной стало грубое нарушение правил работы в районе ведения боевых действий. В результате журналистам было отказано в праве осуществлять профессиональную деятельность, а их пресс-карты признали недействительными.

12 ноября было объявлено о введении комендантского часа, а также об ограничении въезда в Херсон и выезда за его пределы. Данные меры, по словам украинских властей, продиктованы необходимостью разминировать город.

В пятницу сообщалось, что на херсонском направлении завершили переброску подразделений российских войск на левый берег Днепра. В Минобороны РФ сказали, что лицам, пожелавшим покинуть правобережную часть Херсонской области, оказана помощь в переезде.

Приказ о маневре отдал двумя днями ранее, 9 ноября, министр обороны РФ Сергей Шойгу по итогам совещания с командующим объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергеем Суровикиным.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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