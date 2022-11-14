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Reuters сообщило о визите Зеленского в Херсон

Президент Украины Зеленский посетил Херсон
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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Херсон. Об этом 14 ноября сообщило агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

Нашли берега: появились первые подробности вывода войск из-под Херсона
Через Днепр было успешно переброшено более 30 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц техники

Как уточняется, в ходе выступления перед украинскими силовиками он отметил, что Украина готова к миру для всей страны.

Также Зеленский поблагодарил НАТО и других союзников за поддержку в противостоянии с Россией.

12 ноября в городе ввели комендантский час, а также ограничили въезд и выезд из Херсона. Данные меры, по словам украинских властей, продиктованы необходимостью разминировать город.

11 ноября Минобороны РФ заявило о завершении переброски войск на левый берег Днепра. Соединения и воинские части российских вооруженных сил заняли заранее подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции, отметил представитель ведомства Игорь Конашенков.

Приказ о маневре отдал 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу по итогам совещания с командующим объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергеем Суровикиным.

Решение о маневре российских войск под Херсоном было принято после того, как Суровикин сообщил, что в случае дальнейших обстрелов Каховской плотины со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) российские войска могут оказаться в изоляции из-за затопления территорий.

Также под угрозой могли оказаться жизни гражданского населения.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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