Reuters сообщило о визите Зеленского в Херсон
Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Херсон. Об этом 14 ноября сообщило агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.
Как уточняется, в ходе выступления перед украинскими силовиками он отметил, что Украина готова к миру для всей страны.
Также Зеленский поблагодарил НАТО и других союзников за поддержку в противостоянии с Россией.
12 ноября в городе ввели комендантский час, а также ограничили въезд и выезд из Херсона. Данные меры, по словам украинских властей, продиктованы необходимостью разминировать город.
11 ноября Минобороны РФ заявило о завершении переброски войск на левый берег Днепра. Соединения и воинские части российских вооруженных сил заняли заранее подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции, отметил представитель ведомства Игорь Конашенков.
Приказ о маневре отдал 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу по итогам совещания с командующим объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергеем Суровикиным.
Решение о маневре российских войск под Херсоном было принято после того, как Суровикин сообщил, что в случае дальнейших обстрелов Каховской плотины со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) российские войска могут оказаться в изоляции из-за затопления территорий.
Также под угрозой могли оказаться жизни гражданского населения.
Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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