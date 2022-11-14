Политолог оценил реакцию Анкары на соболезнования США после взрыва в Стамбуле

Заявление главы МВД Турции Сулеймана Сойлуа о том, что Анкара не принимает соболезнования США в связи с терактом в Стамбуле, вряд ли повлияет на турецко-американские отношения. Об этом 14 ноября «Известиям» заявил турецкий политолог Керим Хас.

«Я не думаю, что эта реакция будет иметь какое-то негативное влияние на турецко-американские отношения, а также отношения Турция – НАТО. Я думаю, это больше политическое заявление турецкого министра для укрепления официальной версии теракта. Согласно официальной версии, за этим терактом стоят Рабочая партия Курдистана и ее дочерние организации в Сирии, которые фактически находятся в альянсе с США», — сказал он.

Политолог указал на то, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, наоборот, хочет наладить диалог с американской стороной.

Взрыв в Стамбуле прогремел на пешеходной улице Истикляль, популярной у туристов. По последним данным, в результате трагедии погибли шесть человек, еще 81 получил ранения, среди пострадавших трое российских граждан. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Минюст Турции выдвинул возможную версию событий в Стамбуле: бомбу могли принести в сумке или пакете, после чего она взорвалась самостоятельно либо ее активировали дистанционно.

Турецкие СМИ сообщили, что подозреваемая в совершении теракта в Стамбуле гражданка Сирии призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. В страну она пробралась нелегально. При этом РПК отвергла свою причастность.

Позже были опубликованы кадры задержания подозреваемой. Известно, что по делу о теракте в Стамбуле задержаны 46 человек.

Соболезнования Эрдогану в связи с терактом выразил российский лидер Владимир Путин. Он попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым.