Из больниц выписаны 57 пострадавших при взрыве в центре Стамбула

Пятьдесят семь пострадавших при взрыве на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула уже выписаны из больниц. Об этом 14 ноября сообщил губернатор провинции Стамбул Али Ерликая на своей странице в Twitter.

Он добавил, что шесть раненых остаются в отделении реанимации.

«Пятьдесят семь пострадавших были выписаны, 18 пациентов находятся в больничных палатах, шесть пациентов — в отделении интенсивной терапии», — отметил он.

Ранее в понедельник полиция Стамбула не исключила, что задержанные по делу о взрыве на улице Истикляль могли готовить и другие акции насилия в турецком мегаполисе. Причастные к теракту собирались бежать в Грецию, но были оперативно задержаны силами безопасности Турции.

В ходе следствия были изучены записи 1,2 тыс. камер видеонаблюдения, которые зафиксировали путь подозреваемой, оставившей бомбу. В результате гражданку Сирии Ахлам Альбашир задержали.

Она проходила подготовку в качестве офицера специальной разведки террористической организации PKK/PYD/YPG и нелегально въехала в Турцию. Всего задержаны 46 подозреваемых.

Взрыв прогремел в воскресенье вечером. По последним данным, в результате трагедии погибли шесть человек, еще 81 получил ранения.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Для расследования ЧП назначена группа из пяти прокуроров.