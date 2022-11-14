В Турции заявили о планах причастных к теракту в Стамбуле бежать в Грецию
Причастные к теракту в центре Стамбула собирались сбежать в Грецию, но были оперативно задержаны силами безопасности Турции. Об этом в понедельник, 14 ноября, заявил глава МВД республики Сулейман Сойлу.
«Если бы террористов не поймали, сегодня они бы бежали в Грецию», — приводит его слова газета Cumhuriyet.
Он также добавил, что Анкара не принимает и отвергает соболезнования США после теракта.
Взрыв прогремел на оживленной туристической улице Истикляль в воскресенье вечером. Губернатор Стамбула Али Ерликая написал в Twitter, что взрывное устройство сработало около 16:20 (совпадает с мск). В этот момент на улице находилось много людей.
По последним данным, в результате трагедии погибли шесть человек, еще 81 получил ранения.
Турецкие власти назвали произошедшее терактом. По предварительной версии, его совершила женщина, которая активировала бомбу. Как заявили в МВД Турции, за происшествием могут стоять Рабочая партия Курдистана (РПК) и курдские Отряды народной самообороны (YPG). Обе организации Анкара считает террористическими.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Для расследования ЧП назначена группа из пяти прокуроров. По данным турецкого минюста, по делу о теракте на пешеходной улице Истикляль в Стамбуле задержаны 46 подозреваемых.
В генконсульстве России в Стамбуле заявили, что в результате взрыва пострадали трое российских граждан. В настоящее время их жизни ничего не угрожает.