В Турции не исключили подготовку задержанными после взрыва в Стамбуле других терактов
Полиция Стамбула не исключает, что задержанные по делу о взрыве на улице Истикляль готовили новые акция насилия в турецком мегаполисе, заявляет телеканал ТРТ Haber, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.
Следователи должны будут установить, кто является организатором теракта, подчеркнул в эфире телекомпании эксперт по вопросам безопасности Джошкун Башбуг в понедельник, 14 ноября.
Ранее в этот день на центральной улице Стамбула Истикляль прогремел взрыв.
Возбуждено уголовное дело. По последним данным, 81 человек ранен, шестеро погибли.
На Истикляль убрали скамейки у цветочных горшков.
Как сообщает TRT Haber, было изучено 1200 камер видеонаблюдения, которые зафиксировали путь подозреваемой женщины, оставившей бомбу. В результате гражданку Сирии Ахлам Альбашир задержали. Она проходила подготовку в качестве офицера специальной разведки террористической организации PKK/PYD/YPG и нелегально въехала в Турцию.
Всего задержано 46 человек, они находятся под стражей, информирует ТРТ Haber.