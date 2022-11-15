Врач рассказала о разнице между аллергией и пищевой непереносимостью

Пищевая аллергия и пищевая непереносимость могут привести к опасным осложнениям, при этом зачастую эти понятия путают и неправильно лечат. О разнице между обоими состояниями «Известиям» рассказала директор по продуктовой политике медицинской лаборатории «ЛабКвест», врач клинической лабораторной диагностики Анна Сафонова.

Так, пищевая непереносимость — это состояние, при котором человек плохо переносит пищевой продукт из-за неправильной реакции иммунной системы. Симптомы носят скрытый, отсроченный характер и возникают не ранее чем через 8 часов после употребления аллергена, иногда даже до суток.

Продукт питания воспринимается организмом как антиген, то есть чужеродный агент, вызывая выработку защитных компонентов — антител IgG. По статистике, пищевой непереносимостью страдает до 4–5% населения планеты, уточнила врач.

Такое состояние вызывает реакции со стороны желудочно-кишечного тракта — боли в животе, тошноту, вздутие, запоры или диарею, изжогу, отрыжку. Также возможны реакции на коже в виде сухости, высыпания и зуда. А в числе общих симптомов могут наблюдаться слабость и быстрая утомляемость, недомогание, головокружение, головные и боли в суставах и мышцах. Очень многие пациенты считают, что симптомы, которые у них проявились, — это аллергия.

«Аллергия — это состояние, которое возникает при нарушениях в иммунной системе. Чаще всего это так называемая атопия — предрасположенность к повышенной выработке иммуноглобулина IgЕ, который является фактором состояния гиперчувствительности немедленного типа. Аллергическая реакция — это всегда гиперреакция, мы реагируем на что-то очень сильно», — пояснила Сафонова.

По ее словам, пищевая аллергия встречается достаточно часто: ею страдает до 45% населения Земли. Аллергия может начаться не только в детском, но и в зрелом возрасте.

«Основное отличие пищевой аллергии от пищевой непереносимости — количество продукта, который вызывает реакцию. Аллергия всегда вызывается минимальными дозами продуктов-провокаторов, буквально молекула пищи способна вызвать аллергический приступ. А пищевая непереносимость всегда четко зависит от количества съеденного продукта. Человеку самому проще понять, что это именно аллергия: даже маленькое количество пищи сразу вызывает ответную реакцию», — рассказала специалист.



Она отметила, что оба эти состояния приводят к ухудшению работы многих органов и снижению качества жизни. Так, продолжительное употребление продуктов, вызывающих непереносимость, может вызвать заболевания кишечника и кожи, а аллергия — привести к астме.



Устранить беспокоящие симптомы пищевой непереносимости рекомендуется с помощью пересмотра питания и исключения неподходящих продуктов или ограничения их количества. Для точного диагноза потребуются диагностическое тестирование и выявление конкретного аллергена.

Если не установить причину аллергии, симптомы будут возникать снова и снова, что в дальнейшем может привести к осложнениям. Определение специфических иммуноглобулинов IgE и IgG к распространенным пищевым аллергенам помогает скорректировать питание и значительно облегчить самочувствие, добавила Сафонова.

2 ноября врач также перечислила симптомы аллергии на лекарства. По ее словам, чаще всего лекарственная аллергия проявляется кожными реакциями — крапивницей, контактным дерматитом, экземой и другими. При этом нередки случаи развития наиболее опасных клинических форм.