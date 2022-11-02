Врач перечислила симптомы аллергии на лекарства

В России потребление лекарств удваивается каждое десятилетие, а население по любому поводу пользуется таблетками, используя их нерационально, не читая инструкции. Результатом этого становится сенсибилизация — чувствительность к биологическим и химическим веществам, которое приводит к побочным действиям препаратов и аллергическим реакциям. Об этом в беседе с «Известиями» предупредила директор по продуктовой политике медицинской лаборатории «ЛабКвест», врач клинической лабораторной диагностики Анна Сафонова.

По словам специалиста, в России применение медикаментов приводит к широкому распространению осложнений: в среднем нежелательные побочные реакции, в том числе аллергические, возникают у 10-20% госпитализированных больных. Из общего числа госпитализированных пациентов, больные, поступающие в стационары в связи с возникшими медикаментозными осложнениями, составляют 2,5–2,8%.

«Развитию лекарственной аллергии у большого числа людей способствует постоянный рост потребления медикаментов, широкое распространение самолечения из-за доступности лекарств и возможности приобретать их без рецептов, недостаток информации о побочных действиях медикаментов, полипрагмазия — одновременное назначения и применения большого количества лекарственных средств», — перечислила Сафонова.

Кроме того, причиной аллергии может стать содержание в пищевых продуктах антибиотиков и других препаратов, которые применяются для лечения и откорма скота. Так, 12 лет назад в пищевой промышленности применялись фторхинолоны. С этим стали бороться, но но период использования антибиотиков в пищевых продуктах сказался на людях, которые получили в итоге чувствительность к препарату.

Она подчеркнула, что лекарственная аллергия может развиться на любой препарат. При этом сенсибилизация может произойти при любом способе применения препарата: пероральном, с помощью инъекций или при местном применении. Истинная аллергия к лекарствам развивается только при повторном контакте с аллергеном, указала Сафонова.

По ее словам, чаще всего лекарственная аллергия проявляется кожными реакциями: крапивницей, контактным дерматитом, экземой и другими. Возможны поражения слизистых оболочек полости рта, языка, глаз, губ (стоматиты, гингивиты, глосситы, хейлиты и др.) и желудочно-кишечного тракта (гастрит, гастроэнтерит). Нередки случаи развития наиболее опасных клинических форм, таких как анафилактический шок, многоформная эритема и синдром Стивенса – Джонсона, буллезный эпидермолиз, включая эпидермальный некролиз — синдром Лайелла.

Кроме того, аллергические реакции на медикаменты могут проявляться в виде миокардитов, гепатитов, нефропатии, пневмонитов, сывороточной болезни, системных васкулитов, узелкового периартериита и системной красной волчанки.

В сентябре иммунолог, аллерголог Ирина Ярцева предупредила, что в осенний сезон перегнивающая листва, сложноцветные травы и начало отопительного сезона могут спровоцировать аллергию. По ее словам, при обильных осадках повышается влажность, в результате чего начинает проявлять себя грибковая аллергия. Врач пояснила, что некоторые виды грибков находятся в сырой земле и перегнивающих листьях.