Лучшее, что можно предпринять для стабилизации экономической ситуации в мире, — это прекратить конфликт на Украине. Такое заявление 13 ноября сделала глава министерства финансов США Джанет Йеллен на встрече с французским коллегой Бруно Ле Мэром.

«Прекращение российской <спецоперации> является моральным императивом. И остается лучшим, что мы можем сделать, чтобы помочь глобальной экономике», — сказала она.

Министр отметила совместную работу американской и французской сторон по этому вопросу, которая, по ее словам, происходит путем помощи Украине, а также введения антироссийских санкций.

«<…> Мы тесно работаем друг с другом, а также остальными членами G7 над применением ценового потолка к российской нефти», — добавила Йеллен.

Ранее, 12 ноября, Джанет Йеллен заявила, что США по-прежнему рассчитывают на то, что ценовой потолок приведет к снижению мировых цен на нефть и ограничению доходов России. При этом она отметила, что Вашингтон считает допустимыми дальнейшие закупки Индией российской нефти по ценам выше установленного странами «большой семерки» механизма ограничения цен.

В этот же день министр финансов Соединенного Королевства Джереми Хант в интервью газете The Times выразил мнение, что действия России на Украине стали причиной экономической рецессии в Великобритании. При этом он заявил, что рецессия в Великобритании продлится два года.

Накануне Европейская комиссия опубликовала прогноз, согласно которому рецессия в ЕС, зоне евро и отдельных странах Европы начнется в IV квартале 2022 года. Между тем Еврокомиссия изменила свой прогноз относительно экономики России. Ее спад по итогам года ожидается на уровне 5,2%, в то время как весной шла речь о падении на 10,4%.

5 ноября сенатор Алексей Пушков заявил, что Германия стала жертвой проамериканской доктрины и идеологии. По его словам, Европа сейчас осталась без лидеров, каким раньше могла считаться ФРГ.

До этого, 2 ноября, сербский юрист Бранко Павлович заявил, что Евросоюз принимает губительные решения для своей экономики по воле США.

Страны Запада столкнулись с проблемами в энергосфере из-за санкционной политики в отношении России, которая предусматривает сокращение, а в перспективе и отказ от импорта российских энергоресурсов. Как итог в ЕС растут цены на электричество и отопление.

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