Реклама
Прямой эфир
Общество
Экипаж речного судна «Арарат» помог в эвакуации людей из Херсона
Экономика
Мобилизованные бизнесмены получат отсрочку по лизинговым платежам
Мир
В Стамбуле выписали из больниц 50 пострадавших при взрыве
Армия
Вертолеты Ми-28Н нанесли удары по бронетехнике ВСУ
Общество
Актер Машков посетил военный госпиталь в Екатеринбурге
Армия
Гаубицы «Гиацинт-Б» нанесли удары по позициям артиллерии ВСУ
Армия
Российские истребители Су-35С уничтожили вражеские Су-25 и МиГ-29
Мир
Запад признал опасность утечек поставляемого Киеву оружия «не в те руки»
Мир
В сейме назвали охотой на ведьм снос советских памятников в Латвии
Мир
Экс-офицер ВС США обвинил демократов в отмывании денег через Украину
Экономика
Минфин рассмотрит альтернативный расчет цен на нефть Urals
Мир
В Турции задержали возможного исполнителя теракта в Стамбуле
Сюжет:

Глава минфина США рассказала о лучшей помощи для мировой экономики

В минфине США назвали прекращение конфликта на Украине лучшей помощью мировой экономике
0
Фото: REUTERS/Altaf Hussain
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лучшее, что можно предпринять для стабилизации экономической ситуации в мире, — это прекратить конфликт на Украине. Такое заявление 13 ноября сделала глава министерства финансов США Джанет Йеллен на встрече с французским коллегой Бруно Ле Мэром.

Нескромная помощь: сколько денег пойдет на «план Маршалла» для Украины
И сможет ли Запад воспользоваться замороженными российскими активами

«Прекращение российской <спецоперации> является моральным императивом. И остается лучшим, что мы можем сделать, чтобы помочь глобальной экономике», — сказала она.

Министр отметила совместную работу американской и французской сторон по этому вопросу, которая, по ее словам, происходит путем помощи Украине, а также введения антироссийских санкций.

«<…> Мы тесно работаем друг с другом, а также остальными членами G7 над применением ценового потолка к российской нефти», — добавила Йеллен.

Ранее, 12 ноября, Джанет Йеллен заявила, что США по-прежнему рассчитывают на то, что ценовой потолок приведет к снижению мировых цен на нефть и ограничению доходов России. При этом она отметила, что Вашингтон считает допустимыми дальнейшие закупки Индией российской нефти по ценам выше установленного странами «большой семерки» механизма ограничения цен.

В этот же день министр финансов Соединенного Королевства Джереми Хант в интервью газете The Times выразил мнение, что действия России на Украине стали причиной экономической рецессии в Великобритании. При этом он заявил, что рецессия в Великобритании продлится два года.

Накануне Европейская комиссия опубликовала прогноз, согласно которому рецессия в ЕС, зоне евро и отдельных странах Европы начнется в IV квартале 2022 года. Между тем Еврокомиссия изменила свой прогноз относительно экономики России. Ее спад по итогам года ожидается на уровне 5,2%, в то время как весной шла речь о падении на 10,4%.

5 ноября сенатор Алексей Пушков заявил, что Германия стала жертвой проамериканской доктрины и идеологии. По его словам, Европа сейчас осталась без лидеров, каким раньше могла считаться ФРГ.

До этого, 2 ноября, сербский юрист Бранко Павлович заявил, что Евросоюз принимает губительные решения для своей экономики по воле США.

Страны Запада столкнулись с проблемами в энергосфере из-за санкционной политики в отношении России, которая предусматривает сокращение, а в перспективе и отказ от импорта российских энергоресурсов. Как итог в ЕС растут цены на электричество и отопление.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022