Минфин одобрил закупку российской нефти Индией по ценам выше потолка

Соединенные Штаты Америки считают допустимыми дальнейшие закупки Индией российской нефти по ценам выше установленного странами «большой семерки» механизма ограничения цен. Об этом министр финансов США Джанет Йеллен заявила в пятницу, 11 ноября, в интервью агентству Reuters.

При этом она отметила, что в таком случае Индия при закупке нефти не должна обращаться к услугам западных компаний. Под услугами подразумевается страхование, транспортировка и финансовые сервисы.

По словам главы американского министерства финансов, США по-прежнему рассчитывают на то, что ценовой потолок приведет к снижению мировых цен на нефть и ограничению доходов России. Она добавила, что Россия не сможет продавать столько нефти, как сейчас, после того как Европейский союз прекратит закупки.

«Они будут усиленно искать покупателей. А многие покупатели полагаются на западные услуги», — добавила Йеллен.

Индия в настоящее время является одним крупнейших покупателей российской нефти, напомнило агентство.

Днем ранее, 10 ноября, колумнист агентства Bloomberg Тайлер Коуэн выразил мнение, что введение потолка цен на нефть из России Соединенными Штатами Америки и их союзниками экономически целесообразно. При этом он отметил, что последствия такого решения слишком неоднозначны, что вызывает опасения.

До этого, 4 ноября, представители стран «большой семерки» заявили, что намерены в ближайшие недели завершить процесс введения потолка цен на российскую нефть.

Несмотря на то что 19 октября министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури заявил о намерении рассмотреть предложение западных стран о введении предельной цены на нефть из России, к тому моменту некоторые индийские нефтеперерабатывающие заводы уже продлили контракты на поставки российской нефти после 5 декабря.

Между тем 2 ноября издание The Economic Times сообщило, что Россия в октябре стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию. Отмечалось, что поставки в Индию составили 946 тыс. баррелей нефти в день, что является самым высоким показателем за месяц, или 22% всего импорта сырой нефти в Индию. В издании добавили, что Индия впервые ввезла больше нефти из России морским путем, чем Евросоюз, на 34%.

В начале сентября министры финансов стран G7 договорились о введении потолка цен на нефть и газ из России. Как сообщил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, введение потолка цен на нефть станет эффективным способом нанести удар по получаемой Россией выгоде.