G7 намерена завершить введение потолка цен на нефть из РФ «в ближайшие недели»

Представители стран «Большой семерки» (G7) намерены «в ближайшие недели» завершить процесс введения потолка цен на российскую нефть. Об этом говорится 4 ноября в заявлении глав МИД участников G7.

«Мы продолжаем призывать нефтедобывающие страны к увеличению добычи, что снизит волатильность на энергетических рынках. В ближайшие недели мы завершим введение предельной цены на поставляемую по морю российскую нефть», — отметили руководители внешнеполитических ведомств.

Ранее, 4 ноября, экономист Максим Чирков в беседе с «Известиями» высказал мнение, что Россия может увеличить поступления от продажи энергоносителей в свой бюджет в случае установления фиксированной цены на российскую нефть. Эксперт также напомнил о заявлениях РФ, из которых следует, что страны, установившие порог, лишатся поставок российский нефти. По мнению экономиста, даже снижение объемов экспорта нефти не помешает России извлечь выгоду из ситуации.

31 октября министерство финансов США уведомило, что потолок цен на российскую нефть не затронет продукцию, которая была погружена на суда до 5 декабря 2022 года, и если она будет выгружена до 19 января 2023 года. Также сообщалось, что американские компании, которые занимаются перевозкой нефти, смогут продолжить оказывать услуги по перевозке российской нефти, даже если она будет закуплена по цене выше установленного предела.

О введении потолка цен на нефть и газ из России министры финансов стран «Большой семерки» договорились 2 сентября. Предельная стоимость черного золота из РФ будет определяться рядом технических параметров. В США заявили, что такие меры помогут сократить доходы Москвы и снизить мировые цены на энергоносители.

При этом президент России Владимир Путин сообщил 7 сентября в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), что в случае введения ограничения цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.

Финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев, в свою очередь, предупредил о риске энергетического шока для Европы в случае вступления потолка цен на нефть из РФ в действие.