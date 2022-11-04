Экономист оценил последствия введения ценового потолка на нефть для РФ

Россия может увеличить поступления от продажи энергоносителей в свой бюджет в случае установления фиксированной цены на российскую нефть. Такое мнение высказал в беседе с «Известиями» 4 ноября экономист Максим Чирков.

Он указал, что введение порога значительно повысит мировые цены на нефть, которые и без того уже растут на фоне нестабильности. Эксперт напомнил о заявлениях РФ, из которых следует, что страны, установившие порог, лишатся поставок российский нефти.

«На Россию это повлияет только с положительной стороны, несмотря на возможные ограничения, в любом случае увидим достаточно серьезный рост цен на энергоносители также из-за обесценивания ведущих мировых валют», — отметил Чирков.

По мнению экономиста, даже снижение объемов экспорта нефти не помешает России извлечь выгоду из ситуации.

«Несмотря на возможное снижение экспорта энергоносителей в тоннах или баррелях, в реальных деньгах Россия сможет зарабатывать больше за счет высоких цен и поставляя эти ресурсы в другие страны», — указал эксперт.

Сама Европа в случае введения потолка цен на российскую нефть и газ может столкнуться с энергетическим шоком, спрогнозировал финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев. При этом одни из самых главных клиентов России — Китай, Индия и Турция, не объявляли о поддержке инициативы.

О договоренности по фиксации цены на российскую нефть между странами G7 и Австралией накануне сообщило агентство Reuters. Инициатива обсуждалась на саммите «большой семерки» 2 сентября. Предельная стоимость черного золота из РФ будет определяться рядом технических параметров. В США заявили, что такие меры помогут сократить доходы Москвы и снизить мировые цены на энергоносители.