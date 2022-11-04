Reuters сообщило о договоренности стран G7 и Австралии о фиксированной цене на нефть РФ

Страны G7 и Австралия договорились установить фиксированную цену на российскую нефть. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Как уточняется, соответствующее намерение будет реализовано после установления потолка цен на энергоресурс в конце ноября.

«Коалиция согласилась, что предельная цена будет фиксированной, которая будет регулярно пересматриваться, а не скидкой на индекс. <...> Это повысит стабильность рынка и упростит соблюдение требований, чтобы свести к минимуму нагрузку на участников рынка», — приводятся слова источника в публикации агентства.

По информации издания, страны отказались от плавающего уровня цены на нефть.

О введении потолка цен на нефть и газ из России министры финансов стран «Большой семерки» договорились 2 сентября. Предельная стоимость черного золота из РФ будет определяться рядом технических параметров. В США заявили, что такие меры помогут сократить доходы Москвы и снизить мировые цены на энергоносители.

При этом президент России Владимир Путин сообщил 7 сентября в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), что в случае введения ограничения цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.

Финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев, в свою очередь, предупредил о риске энергетического шока для Европы в случае вступления потолка цен на нефть из РФ в действие.

Страны Запада столкнулась с ростом цен на энергоносители и продовольствие после введения санкций против России на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса.

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