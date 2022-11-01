Реклама
Прямой эфир
Недвижимость
Площадь квартир в новостройках Москвы за год сократилась на 7%
Экономика
Турецкие отели начали принимать карты «Мир» через российские сервисы
Армия
В России испытали ружье-антидрон для подавления беспилотников США
Политика
Путин рассказал о допуске «Газпрома» к обследованию места взрывов «Северных потоков»
Мир
Лавров заявил Чавушоглу о необходимости гарантий Киева по зерновому коридору
Мир
Илон Маск распустил совет директоров Twitter
Спорт
РФС сообщил о переносе пятого и шестого туров группового этапа Кубка России
Мир
Байден пригрозил нефтекомпаниям налогом на сверхприбыль из-за цен на бензин
Общество
Синоптики предупредили москвичей о небольших осадках и гололедице 1 ноября
Политика
Решения о поездках Путина на саммиты G20 и АТЭС еще не приняты
Мир
Путин заявил о получении беднейшими странами лишь 3–5% украинского зерна
Политика
Путин заявил о неизменности позиции России по переговорам с Украиной
Сюжет:

США рассказали о временных рамках для потолка цен на российскую нефть

Минфин США: потолок цен на нефть из России не коснется продукции, отгруженной до 5 декабря
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Потолок цен на российскую нефть не затронет продукцию, которая была погружена на суда до 5 декабря 2022 года, и если она будет выгружена до 19 января 2023 года. Об этом сообщило министерство финансов США в понедельник, 31 октября.

Упор в потолок: к чему приведут новые антироссийские санкции
Какие ответные меры может предпринять Россия

«Нефть из Российской Федерации, погруженная на судно в порту отправления до 00:01 по времени восточного побережья США (08:01 мск) 5 декабря 2022 года и выгруженная в порту назначения до 00:01 по времени восточного побережья США (08:01 мск) 19 января 2023 года, не подпадает под действие потолка цен», — говорится в сообщении ведомства.

Также сообщается, что американские компании, которые занимаются перевозкой нефти, могут продолжать оказывать услуги перевозки российской нефти, даже если она будет закуплена по цене выше установленного предела.

О введении потолка цен на нефть и газ из России министры финансов стран «Большой семерки» договорились 2 сентября. Предельная стоимость черного золота из РФ будет определяться рядом технических параметров. В США заявили, что такие меры помогут сократить доходы Москвы и снизить мировые цены на энергоносители.

При этом президент России Владимир Путин сообщил 7 сентября в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), что в случае введения ограничения цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.

Финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев, в свою очередь, предупредил о риске энергетического шока для Европы в случае вступления потолка цен на нефть из РФ в действие.

Страны Запада столкнулась с ростом цен на энергоносители и продовольствие после введения санкций против России на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022