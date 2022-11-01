США рассказали о временных рамках для потолка цен на российскую нефть

Потолок цен на российскую нефть не затронет продукцию, которая была погружена на суда до 5 декабря 2022 года, и если она будет выгружена до 19 января 2023 года. Об этом сообщило министерство финансов США в понедельник, 31 октября.

«Нефть из Российской Федерации, погруженная на судно в порту отправления до 00:01 по времени восточного побережья США (08:01 мск) 5 декабря 2022 года и выгруженная в порту назначения до 00:01 по времени восточного побережья США (08:01 мск) 19 января 2023 года, не подпадает под действие потолка цен», — говорится в сообщении ведомства.

Также сообщается, что американские компании, которые занимаются перевозкой нефти, могут продолжать оказывать услуги перевозки российской нефти, даже если она будет закуплена по цене выше установленного предела.

О введении потолка цен на нефть и газ из России министры финансов стран «Большой семерки» договорились 2 сентября. Предельная стоимость черного золота из РФ будет определяться рядом технических параметров. В США заявили, что такие меры помогут сократить доходы Москвы и снизить мировые цены на энергоносители.

При этом президент России Владимир Путин сообщил 7 сентября в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), что в случае введения ограничения цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.

Финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев, в свою очередь, предупредил о риске энергетического шока для Европы в случае вступления потолка цен на нефть из РФ в действие.

Страны Запада столкнулась с ростом цен на энергоносители и продовольствие после введения санкций против России на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса.

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