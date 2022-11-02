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Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию в октябре

The Economic Times: Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию в октябре
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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Россия в октябре стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию. Об этом 2 ноября пишет издание The Economic Times со ссылкой на аналитическую компанию Vortexa.

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«В октябре Россия поставила в Индию 946 тыс. баррелей нефти в день, что является самым высоким показателем за месяц, или 22% всего импорта сырой нефти в Индию», — говорится в статье.

На долю Ирака пришлось 20,5% поставок, а Саудовской Аравии — 16%.

Вместе с тем, как отмечают аналитики, крупнейшим покупателем российской нефти с доставкой по морю стала КНР, импортировавшая более 1 млн баррелей в сутки.

Индия впервые ввезла больше нефти из России морским путем, чем Евросоюз, на 34%, отметили в издании.

Аналитики Vortexa допускают, что в декабре ситуация может измениться, если возникнут проблемы с доставкой в случае введения потолка цен на российскую нефть.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович 26 октября в беседе с «Известиями» оценил текущую ситуацию на рынке.

По его словам на мировой рынок поставляется 7,5 млн баррелей в сутки российской нефти вместе с нефтепродуктами. Заместить такой объем непросто, поэтому Россия сможет найти своего покупателя, добавил он.

В августе обозреватель агентства Bloomberg Хавьер Блас заявил, что Россия одерживает победу на рынке энергоресурсов. Он отметил, что страна, несмотря на введенные против нее санкции, смогла в полном объеме восстановить свои темпы добычи нефти, а ее доходы от продаж ресурса даже после введения весенних скидок остаются рекордными.

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