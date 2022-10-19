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Индия рассмотрит введение потолка цен на российскую нефть

Reuters: Индия рассмотрит предложение Запада по введению предельных цен на нефть из России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Индия рассмотрит предложение западных стран о введении предельной цены на нефть из России. Об этом 19 октября заявил министр нефти и природного газа Хардип Сингх Пури.

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«Индия изучит предложение Запада ввести потолок цен на российскую нефть. Мы рассмотрим это», — приводит его слова агентство Reuters.

При этом отмечается, что некоторые индийские нефтеперерабатывающие заводы уже заключили контракты на поставки российской нефти после 5 декабря, когда предполагается вступление в силу потолка цен. На данный момент Индия является вторым основным потребителем нефти из России после Китая.

13 октября вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть странам, устанавливающим потолок цен, «какой бы он ни был».

Днем ранее было опубликовано заявление министров финансов и глав центральных банков G7, в котором говорилось, что США вместе с союзниками добились значительного прогресса в работе над всеми аспектами ценового потолка на нефть из России.

27 сентября глава МИД Индии Субраманьяма Джайшанкар заявил, что стоимость нефти и нефтепродуктов будет сильно влиять на развитие экономики. Вероятное сокращение поставок российского сырья из-за потолка цен негативно отразится на темпах роста ВВП страны, приводит его мнение «Газета.Ru».

В начале сентября министры финансов стран G7 договорились о введении потолка цен на нефть и газ из России. Как сообщил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, введение потолка цен на нефть станет эффективным способом нанести удар по получаемой Россией выгоде.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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