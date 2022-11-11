Bloomberg назвало потолок цен на нефть из РФ признаком слабости Запада

Введение потолка цен на нефть из России Соединенными Штатами Америки и их союзниками экономически целесообразно, но последствия такого решения слишком неоднозначны, что вызывает опасения. Такое мнение 10 ноября выразил колумнист агентства Bloomberg Тайлер Коуэн.

«К сожалению, ограничение цен на нефть может быть воспринято скорее как признак слабости, чем как сигнал силы. Самым сильным вариантом было бы вообще прекратить покупать российскую нефть», ― заметил автор.

По мнению Коуэна, потолок цен сигнализирует о том, насколько западные страны нуждаются в российской нефти и на какие экономические и дипломатические ухищрения они готовы пойти, чтобы получать ее.

«Остается выяснить, обескуражит ли этот сигнал Путина или придаст ему смелости», ― подчеркнул журналист.

Он отметил высокий риск того, что решение может привести не к ослаблению России, а к дальнейшей эскалации конфликта России с Украиной.

Более того, еще есть риск, что Россия предпримет ответные меры не только по Украине, а по, например, странам Европы, прекратив поставки газа, от которого регион зависим. Кроме того, в материале говорится, что Россия может занять более жесткую позицию на нефтяных рынках и начать продвигать ее среди стран — членов ОПЕК.

«Один вопрос в том, должна ли «большая семерка» вообще обострять ситуацию, учитывая нынешние условия. Другой вопрос, а должны ли быть предпочтительным способом эскалации, допустим, военные поставки, а не (действия. ― Ред.) на энергетических рынках», ― заключил автор Bloomberg.

Ранее, 7 ноября, аналитики журнала The Economist предположили, что нефтегазовые ограничения Евросоюза по отношению к России никак не смогут повлиять на доходы последней. По их мнению, с наступлением холодов рынок энергоресурсов может обрушиться, если Россия не найдет покупателей топлива вне ЕС.

4 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что Россия будет принимать любые решения по поводу импорта нефти, которые она принимает, и у нее сохранится интерес продолжать поставки энергоресурсов даже после введения потолка цен на него.

В этот же день представители стран «большой семерки» заявили, что намерены в ближайшие недели завершить процесс введения потолка цен на российскую нефть.

3 ноября посол России в США Анатолий Антонов напомнил, что случае успеха инициативы западных стран установить предельную цену на нефть из РФ ситуация в мировой экономике подвергнется сильным рискам. При этом дальше ценовой потолок могут распространить на другие товары, включая газ и металлы.

Президент России Владимир Путин 7 сентября в ходе пленарной сессии ВЭФ сообщил , что в случае введения ограничения цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из РФ.