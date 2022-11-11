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Bloomberg назвало потолок цен на нефть из РФ признаком слабости Запада

Bloomberg: ограничение цен на российскую нефть указывает на слабость Запада
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Введение потолка цен на нефть из России Соединенными Штатами Америки и их союзниками экономически целесообразно, но последствия такого решения слишком неоднозначны, что вызывает опасения. Такое мнение 10 ноября выразил колумнист агентства Bloomberg Тайлер Коуэн.

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«К сожалению, ограничение цен на нефть может быть воспринято скорее как признак слабости, чем как сигнал силы. Самым сильным вариантом было бы вообще прекратить покупать российскую нефть», ― заметил автор.

По мнению Коуэна, потолок цен сигнализирует о том, насколько западные страны нуждаются в российской нефти и на какие экономические и дипломатические ухищрения они готовы пойти, чтобы получать ее.

«Остается выяснить, обескуражит ли этот сигнал Путина или придаст ему смелости», ― подчеркнул журналист.

Он отметил высокий риск того, что решение может привести не к ослаблению России, а к дальнейшей эскалации конфликта России с Украиной.

Более того, еще есть риск, что Россия предпримет ответные меры не только по Украине, а по, например, странам Европы, прекратив поставки газа, от которого регион зависим. Кроме того, в материале говорится, что Россия может занять более жесткую позицию на нефтяных рынках и начать продвигать ее среди стран — членов ОПЕК.

«Один вопрос в том, должна ли «большая семерка» вообще обострять ситуацию, учитывая нынешние условия. Другой вопрос, а должны ли быть предпочтительным способом эскалации, допустим, военные поставки, а не (действия. ― Ред.) на энергетических рынках», ― заключил автор Bloomberg.

Ранее, 7 ноября, аналитики журнала The Economist предположили, что нефтегазовые ограничения Евросоюза по отношению к России никак не смогут повлиять на доходы последней. По их мнению, с наступлением холодов рынок энергоресурсов может обрушиться, если Россия не найдет покупателей топлива вне ЕС.

4 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что Россия будет принимать любые решения по поводу импорта нефти, которые она принимает, и у нее сохранится интерес продолжать поставки энергоресурсов даже после введения потолка цен на него.

В этот же день представители стран «большой семерки» заявили, что намерены в ближайшие недели завершить процесс введения потолка цен на российскую нефть.

3 ноября посол России в США Анатолий Антонов напомнил, что случае успеха инициативы западных стран установить предельную цену на нефть из РФ ситуация в мировой экономике подвергнется сильным рискам. При этом дальше ценовой потолок могут распространить на другие товары, включая газ и металлы.

Президент России Владимир Путин 7 сентября в ходе пленарной сессии ВЭФ сообщил , что в случае введения ограничения цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из РФ.

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