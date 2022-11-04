Антонов предупредил о риске распространения потолка цен на газ и металлы

В случае успеха инициативы западных стран установить предельную цену на нефть из России ситуация в мировой экономике подвергнется сильным рискам, так как ценовой потолок в дальнейшем могут постараться распространить на другие товары, в том числе на газ и металлы. Об этом в четверг, 3 ноября, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Рецепт сохранения лица, разработанный министерством финансов США, так называемый «ценовой потолок» на российскую нефть, ведет мировую экономику в еще более темные закоулки этого своего рода кносского лабиринта. В то же время обещанная нить Ариадны — наша готовность продавать «черное золото» в убыток — не что иное, как миф с самого начала. Мы не будем обеспечивать благосостояния других за свой счет», — объяснил дипломат в интервью американскому изданию National Interest.

Антонов подчеркнул, что Россия остановит поставки странам, которые пытаются искусственно сдерживать цены с помощью ценового потолка.

«Наш посыл ясен: если этот механизм будет, тем не менее, внедрен, никто не сможет гарантировать, что в будущем кто-то не попытается распространить тот же сценарий сначала на газ, потом — на металлы», — предупредил он.

В конце концов, по словам российского посла, ценовой потолок могут применить на любые типы товаров, которыми будут заинтересованы «западные капиталы».

Антонов отметил, что позицией западных стран в отношении цен на нефть удивлена не только Россия, но и многие другие страны, в том числе государства — члены ОПЕК+, многие из которых являются союзниками США.

О введении потолка цен на нефть и газ из России министры финансов стран «Большой семерки» договорились 2 сентября. Предельная стоимость черного золота из РФ будет определяться рядом технических параметров. В США заявили, что такие меры помогут сократить доходы Москвы и снизить мировые цены на энергоносители.

При этом президент России Владимир Путин сообщил 7 сентября в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), что в случае введения ограничения цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.

13 октября вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть странам, которые введут потолок цен. По его словам, Россия будет работать с потребителями в рыночных условиях.

При этом 3 ноября источники агентства Reuters сообщили, что страны G7 и Австралия договорились об установлении фиксированной цены на российскую нефть. Реализация инициативы последует после формирования потолка стоимости энергоресурса, которое намечено на конец ноября.