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Пушков назвал Германию жертвой проамериканской идеологии

Сенатор Пушков: Германия стала жертвой проамериканской доктрины и идеологии
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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ФРГ стала жертвой проамериканской доктрины и идеологии. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в пятницу, 4 ноября, комментируя слова председателя Китая Си Цзиньпина после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.

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Так, Си Цзиньпин сказал, что надеется на процветание Европы, и добавил, что «нельзя зависеть и быть подконтрольным третьей стороне».

«В Берлине тешат себя мыслью, что они по-прежнему лидеры Европы. Отнюдь. Лидер Европы находится за океаном», ― написал он в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в самой еврозоне «у Европы уже нет лидеров».

Ранее, 29 сентября, сообщалось, что, несмотря на углубление энергетического кризиса, Европа остается зависимой от политики Вашингтона в отношении России. Такую ситуацию оценивали как опасностью катастрофы не только для Запада, но и для всего мирового сообщества.

Агентство «Синьхуа» 1 ноября указало на то, что США превратили европейский кризис в «возможности Америки» и извлекли из этого выгоду, что вызвало негодование Евросоюза. Президент Франции Эммануэль Макрон, в частности, уже обращал внимание на то, что американцы продают Европе газ гораздо дороже.

В Die Welt предрекли ЕС зависимость от США при отсутствии газа из России. Так он указал, что долгосрочные поставки могут обеспечить только США.

Страны Запада столкнулись с проблемами в энергосфере из-за санкционной политики в отношении России, которая предусматривает сокращение, а в перспективе и отказ от импорта российских энергоресурсов. Как итог в ЕС растут цены на электричество и отопление.

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