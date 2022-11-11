В Симферополе началась церемония прощания со Стремоусовым
В Симферополе началась церемония прощания с погибшим в ДТП замглавы Херсонской области Кириллом Стремоусовым.
Стремоусова отпевают в открытом гробу, его тело закрыто тканью, а лицо накрыто белой вуалью.
Прощание проходит в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя. Около собора дежурит наряд ГИБДД, а улица, ведущая к нему, перекрыта.
Замгубернатора Херсонской области похоронят на центральном кладбище Симферополя.
О смерти замглавы Херсонской области 9 ноября сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. Авария произошла под Геническом.
Тогда же стало известно, что смертельное ДТП, вероятнее всего, произошло по вине водителя грузовика, который совершил опасный маневр на дороге. В результате водитель Стремоусова не справился с управлением. Машина чиновника получила серьезные повреждения. В ДТП пострадали еще два человека.
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал гибель замглавы Херсонской области огромной трагедией. Он отметил, что Стремоусов — честный и смелый человек, настоящий патриот России.
Президент России Владимир Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно.