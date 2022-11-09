Аксенов назвал трагедией гибель замглавы Херсонской области Стремоусова

Гибель замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова стала огромной трагедией. Об этом 9 ноября заявил руководитель Крыма Сергей Аксенов.

«Погиб Кирилл Сергеевич Стремоусов. Огромная трагедия, невосполнимая утрата», — написал он в Telegram-канале.

По словам Аксенова, Стремоусов был честным и смелым человеком, настоящим патриотом России. Глава Крыма выразил глубокие соболезнования близким и родным погибшего.

«Семье будет оказана вся необходимая поддержка», — заверил он.

Стремоусов погиб в ДТП днем в среду, 9 ноября. Как сообщил корреспонденту «Известий» Наталии Графчиковой пресс-секретарь врио главы региона Владимира Сальдо, авария произошла под Геническом. Другие подробности устанавливаются.

Херсонская область вошла в состав России по итогам сентябрьских референдумов. Также в состав РФ вошла Запорожская область и республики Донбасса. Президент России Владимир Путин 30 сентября подписал договоры о включении новых территорий в состав РФ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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