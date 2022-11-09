Заместитель главы администрации Херсонской области Стремоусов погиб в ДТП

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. Об этом в среду, 9 ноября, сообщил корреспонденту «Известий» Наталии Графчиковой пресс-секретарь врио главы региона Владимира Сальдо.

Авария произошла под Геническом. Обстоятельства ДТП пока не установлены. Подробности уточняются.

Кирилл Стремоусов родился 26 декабря 1976 года в Донецкой области, в поселке Гольмовский. В 2020 году выдвигал свою кандидатуру на пост мэра Херсона.

26 апреля 2022 года был назначен на должность заместителя председателя военно-гражданской администрации области по делам семьи, молодежи, спорта и информационной политики под руководством Владимира Сальдо.

Херсонская область вошла в состав России по итогам сентябрьских референдумов. Также в состав РФ вошли Запорожская область и республики Донбасса. Президент России Владимир Путин 30 сентября подписал договоры о включении новых территорий в состав РФ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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