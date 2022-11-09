В ДТП со Стремоусовым пострадали два человека

В ДТП, в котором погиб заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов, пострадали еще два человека. Об этом в среду, 9 ноября, сообщил журналистам министр здравоохранения региона Вадим Ильмиев.

«Погиб один человек и пострадали еще двое», — сказал Ильмиев.

По словам министра, в ДТП участвовали три автомобиля. Он добавил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

О том, что Стремоусов погиб в ДТП в Херсонской области, ранее в этот день сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. Как рассказал корреспонденту «Известий» Наталии Графчиковой пресс-секретарь врио главы региона, авария произошла под Геническом.

Также стало известно, что смертельное ДТП, вероятнее всего, произошло по вине водителя грузовика, который совершил опасный маневр на дороге. В результате водитель Стремоусова не справился с управлением. Машина чиновника получила серьезные повреждения.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал гибель замглавы Херсонской области огромной трагедией. Он отметил, что Стремоусов — честный и смелый человек, настоящий патриот России.

Кирилл Стремоусов родился 26 декабря 1976 года в Донецкой области, в поселке Гольмовский. В 2020 году выдвигал свою кандидатуру на пост мэра Херсона. 26 апреля 2022 года был назначен на должность заместителя председателя военно-гражданской администрации области по делам семьи, молодежи, спорта и информационной политики под руководством Владимира Сальдо.