Кем был погибший в ДТП политик Кирилл Стремоусов — биография, карьера

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов стал жертвой смертельного ДТП. Об аварии, произошедшей 9 ноября под Геническом, известно немногое. Профильные ведомства устанавливают подробности произошедшего, а «Известия» вспоминают жизнь и карьеру молодого политика.

Кто такой Кирилл Стремоусов — биография

Кирилл Сергеевич Стремоусов родился 26 декабря 1976 года в поселке Гольмовский Донецкой области. После окончания автотранспортного техникума поступил в Тернопольский национальный экономический университет, где получил высшее образование.

Затем будущий политик обосновался в Геническе Херсонской области, где недолгое время вел бизнес по продаже корма для рыб. По собственному признанию, высокий уровень коррупции вынудил Стремоусова прекратить предпринимательскую деятельность, и в 2005 году он устроился на государственную службу в рыбную инспекцию. Вскоре Стремоусов получил пост в оперативном управлении Киева.

Дослужившись до звания полковника, он покинул госструктуры, посвятив себя общественной работе. Он проводил лекции для молодежи, председательствовал в местном отделении партии «Христианско-демократический союз», возглавлял общественную организацию «Антикриминальный выбор» и выступил создателем «Украинского центра экологической самообороны» и информационного агентства «Таврия News».

На политический путь Стремоусов вступил в 2009 году, когда переехал в Херсон. Активист возглавил местное отделение Социалистической партии Украины. С самого начала он придерживался пророссийских взглядов и подвергался нападкам со стороны многих коллег. Политик пережил аресты, обыски и травлю.

Руководящего поста в партии он также вскоре лишился из-за своей гражданской позиции — в результате организации протестных акций. Но Стремоусов не оставлял попыток участвовать в политической жизни Херсона, в 2019 году он баллотировался в народные депутаты от Херсонского округа, а в 2020-м был одним из претендентов на пост градоначальника. Однако при киевском режиме политик не нашел поддержки в широких кругах.

Всё изменилось в мае 2022 года. Главой военно-гражданской администрации стал Владимир Сальдо, назначивший Стремоусова своим заместителем.

Пробыв на этом посту совсем недолгое время, политик успел внести немалый вклад в возвращение Херсонской области к мирной жизни и в налаживание тесного сотрудничества с Россией. Через свои социальные сети Стремоусов оперативно сообщал жителям региона все самые важные новости о политических событиях, ходе спецоперации и восстановлении инфраструктуры региона. Он общался с прессой и поддерживал все практические шаги по воссоединению Херсонщины с РФ. После референдума о присоединении региона к России Стремоусов стал заместителем врио губернатора.

Личная жизнь Кирилла Стремоусова

Семейные будни Стремоусов с 2019 года освещал в своем блоге на YouTube-канале. У него была жена Оксана и пятеро детей: сыновья Лев, Ярослав и Златомир и две дочери — Милада и Амелия. Сейчас супруга политика ожидает шестого ребенка.

Реакция на гибель Кирилла Стремоусова

Новости о кончине Стремоусова с прискорбием восприняли российские политики и общественные деятели. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо отметил искренность политического деятеля в общении со своими согражданам и напомнил, что Стремоусов бывал как на передовой, так и в тылу, находился в Херсоне и ездил по области.

«Кирилл был одним из самых ярких, умеющих говорить и преподносить людям правду о том, что происходит в Херсонской области», — написал Сальдо в Telegram-канале.

Врио губернатора пообещал позаботиться о семье погибшего и выразил его близким соболезнования.

Отреагировал на мрачную весть и глава Крыма Сергей Аксенов. Он назвал гибель Стремоусова невосполнимой утратой. Глава республики выразил уверенность в том, что погибший политик был патриотом России, честным и смелым человеком, а также присоединился к соболезнованиям.