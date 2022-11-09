Источник рассказал подробности аварии, в которой погиб Стремоусов

Виновником ДТП, в котором погиб замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов, предположительно, стал водитель грузовика, совершивший опасный маневр. Об этом 9 ноября сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

Уточняется, что водитель Стремоусова не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения с грузовиком на развязке. Внедорожник Lexus замглавы региона сильно поврежден: бронекапсулу оторвало от шасси.

По данным агентства, трагедия произошла на пересечении трассы М-14, ведущей на Херсон, с Р-47, ведущей в сторону Новой Каховки.

На месте работает следственная группа. Отмечается, что, когда до места происшествия добрались корреспонденты агентства, грузовика там не оказалось.

О том, что Стремоусов погиб в ДТП в Херсонской области, ранее в этот день сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. По его словам, замглавы Херсонской области был одним из самым ярких, умеющих говорить и преподносить людям правду о том, что происходит в области.

Глава Крыма Сергей Аксенов, в свою очередь, назвал Стремоусова честным и смелым человеком, настоящим патриотом России.

В то же время замглавы подконтрольного Киеву «Херсонского облсовета» Юрий Соболевский допустил, что гибель Стремоусова может быть инсценировкой.

Стремоусов родился 26 декабря 1976 года в Донецкой области. В мае 2022-го был назначен на должность замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области. Стремоусов ездил по региону, общался с людьми, оперативно сообщал жителям все самые важные новости. Активно поддерживал воссоединение Херсонской области с Россией.