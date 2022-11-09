Сальдо прокомментировал гибель Стремоусова

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо 9 ноября высказался о гибели в ДТП своего заместителя Кирилла Стремоусова.

По словам Сальдо, Стремоусов бывал как на передовой, так и в тылу, находился в Херсоне и ездил по области. Везде, по словам Сальдо, он общался с жителями откровенно и искренне.

«Кирилл был одним из самых ярких, умеющих говорить и преподносить людям правду о том, что происходит в Херсонской области», — говорится в обращении Сальдо в Telegram-канале.

Он упомянул, что Стремоусов — многодетный отец: у него осталось пятеро детей, а вскоре должен родиться шестой.

«Конечно же, мы позаботимся обо всех них, но Кирилла, к сожалению, уже не вернуть», — добавил врио губернатора региона.

Авария, в которой погиб Стремоусов, произошла ранее в этот день под Геническом. Обстоятельства ДТП пока не установлены. Подробности уточняются.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Херсонская область вместе с Запорожской областью, ДНР и ЛНР вошла в состав России по итогам сентябрьских референдумов.

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