Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова, погибшего 9 ноября в ДТП, орденом Мужества посмертно.

О том, что Стремоусов погиб в ДТП в Херсонской области, ранее в этот день сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. Как рассказал корреспонденту «Известий» Наталии Графчиковой пресс-секретарь врио главы региона, авария произошла под Геническом.

Также стало известно, что смертельное ДТП, вероятнее всего, произошло по вине водителя грузовика, который совершил опасный маневр на дороге. В результате водитель Стремоусова не справился с управлением. Машина чиновника получила серьезные повреждения.

В ДТП пострадали еще два человека. Как сообщил министр здравоохранения региона Вадим Ильмиев, в ДТП участвовали три автомобиля, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал гибель замглавы Херсонской области огромной трагедией. Он отметил, что Стремоусов — честный и смелый человек, настоящий патриот России.

Кирилл Стремоусов родился 26 декабря 1976 года в Донецкой области, в поселке Гольмовский. На политический путь Стремоусов вступил в 2009 году, когда переехал в Херсон. В 2020 году выдвигал свою кандидатуру на пост градоначальника. 26 апреля 2022 года был назначен на должность заместителя председателя военно-гражданской администрации области по делам семьи, молодежи, спорта и информационной политики.