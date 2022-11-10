ЦМАКП ожидает рост российского ВВП с 2024 года

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) ожидает роста российского ВВП с 2024 года. Это следует из инерционных прогнозов в докладе руководителя направления макроэкономического анализа и прогнозирования ЦМАКП Дмитрия Белоусова, с которым ознакомились «Известия».

Ожидается, что с 2024 года экономика страны выйдет на рост в 1%, в 2025-м — в 1,4%, однако экономическое развитие России в 2022 году снизится на 3,4%, в 2023-м — на 2,5%.

Также в докладе представлены оптимистический и пессимистический прогнозы.

Так, по оптимистическому прогнозу — в следующем году ВВП снизится всего на 1,5%, в 2024-м восстановит рост до 1,5%, а в 2025-м вырастет еще на 1,9%. По негативному прогнозу в 2023 году ожидается падение на 5,1%, однако в 2024 и 2025-м предполагается рост на 0,3% и 0,8% соответственно.

В то же время ожидания Минэкономразвития более оптимистичны: в прогнозе министерства ВВП в 2022 году снизится на 2,9%, в 2023 году — на 0,8%, а в 2024 и 2025-м планируется стабильный рост по 2,6% в год.

В августовском макропрогнозе ЦМАКП также давал более позитивные прогнозы на 2022–2024 годы — падение ВВП ожидалось в диапазоне 1,3–1,6%, однако рост российской экономики планировался не с 2024-го, а с 2025 года.

Прогнозы по инфляции ЦМАКП и Минэкономразвития на конец 2022 года совпадают — 12,4%. В следующем году ЦМАКП ожидает 5,5%, Минэк — 5,5% декабрь к декабрю.

По инерционному прогнозу ЦМАКП, реальные доходы населения сократятся на 2% и 1,2% в 2022 и 2023 годах соответственно, с 2024 года ожидается рост на 0,9%, с 2025-го — на 1,4%. Темпы прироста уровня безработицы в этом году составят 4%, в следующем — 4,5%. Инвестиции в основной капитал упадут на 1,6% в этом году, в следующем — на 3%, затем начнут расти на 1,2% в 2024-м и на 2,4% в 2025-м.

8 ноября президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в России в начале 2023 года может опуститься до 5%. Глава государства со ссылкой на экспертов и правительство сообщил, что тенденция к снижению инфляции является устойчивой. По прогнозам ЦБ РФ, на конец 2022 года рост инфляции составит 11–13%, а в 2023 году снизится до 5–7% и даже может уйти ниже целевых 4%.

28 октября глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что нижняя точка спада ВВП России придется на середину 2023 года. Она также отметила, что Банк России улучшил прогноз по ВВП на этот год и считает, что сокращение экономики составит 3–3,5%. При этом после стабилизации экономической активности в летние месяцы в сентябре она вновь начала снижаться.