Эксперты оценили решение ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%

Центробанк (ЦБ) приостановил цикл смягчения монетарной политики на фоне преобладания проинфляционных рисков на среднесрочном горизонте, рассказал «Известиям» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Среди проинфляционных рисков он назвал санкционные ограничения, возросшие инфляционные ожидания населения и бизнеса, риски ослабления курса рубля из-за возможных санкций на экспорт нефти и вероятной глобальной рецессии.

Васильев обратил внимание на то, что текущая динамика инфляции соответствует планам Центробанка по возвращению инфляции к целевым 4% в 2024 году, в связи с чем пока не требуется изменений ключевой ставки. Кроме того, регулятор уточнил свои прогнозы по инфляции на конец 2022 года до 12–13%, сохранил прогноз 5–7% на конец следующего года и 4% — на конец 2024-го.

«Мы считаем, что сегодняшнее решение по ставке было уже заложено в рынок и поэтому значимо не повлияет на курс рубля, ставки по депозитам и кредитам, а также доходности на долговом рынке», — добавил эксперт.

Он также отметил, что ЦБ сохранил нейтральный сигнал о будущих решениях по вопросу ставки.

«Ожидаем, что годовая инфляция до конца года останется в диапазоне 12–13%. Разовому всплеску инфляции в декабре будет способствовать индексация тарифов ЖКХ с 1 декабря в пределах 9%. Полагаем, что Банк России на следующем заседании 16 декабря сохранит ключевую ставку на текущем уровне 7,5%», — подчеркнул Васильев.

При этом регулятор сохранил прогноз по средней ключевой ставке на 2023 год в 6,5–8,5% и 6–7% в 2024 году. По словам Васильева, в следующем году в базовом сценарии ожидается возобновление цикла снижения ключевой ставки по мере замедления инфляции.

В то же время старший экономист инвестиционного банка «Синара» Сергей Коныгин выразил мнение, что ЦБ вновь не дал сигнала о дальнейшем направлении политики в заявлении по итогам заседания совета директоров.

«На наш взгляд, ЦБ выбрал статус-кво для анализа поступающих экономических данных для будущей денежно-кредитной политики. Рынок ОФЗ (облигаций федерального займа. — Ред.) остается нейтральным после принятия решения», — сказал он.

По его словам, основное новое замечание касается эффекта частичной мобилизации.

«ЦБ отмечает, что это будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции в ближайшие несколько месяцев. Тогда его последствия будут проинфляционными из-за усиления ограничений со стороны предложения», — уточнил аналитик.

Управляющий директор проекта Финуслуги Московской биржи Игорь Алутин, комментируя «Известиям» сохранение ставки, отметил, что пауза в смягчении денежно-кредитной политики ожидаема рынком. По его словам, у банков есть еще небольшой запас по росту ставок по депозитам, при этом ставки по краткосрочным депозитам имеют больший потенциал для роста.

«С предыдущего заседания регулятора средние ставки в топ-50 банков выросли почти на 0,5 п. п. Согласно индексу доходности вкладов от аналитического центра Финуслуг, на сегодняшний день средние ставки на рынке составляют 6,64–7,07% годовых, а платформенные банки на Финуслугах уже предлагают сверхставки (свыше 9% годовых — Совкомбанк и ДОМ.РФ, свыше 8% годовых — Первоуральский банк и МКБ)», — сказал он.

При этом он считает, что по кредитам рост ставок может продолжиться с замедлением темпов. Эксперт рассказал, что индекс ставок по кредитам, который учитывает полную стоимость кредита в топ-20 банков, на сегодняшний превысил 20%, вернувшись на июньские уровни.

«Выраженной динамики изменения индексов можно ожидать после последующих изменений ключевой ставки», — заключил Алутин.

Совет директоров Центробанка принял решение по ставке в пятницу, 28 октября. Ранее «Известия» опросили аналитиков из крупнейших российских кредитных организаций: 11 из 13 экспертов спрогнозировали сохранение ключевой ставки на уровне 7,5%.