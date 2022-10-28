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Эксперты оценили решение ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%

Аналитик Васильев: ЦБ приостановил цикл смягчения монетарной политики на фоне преобладания проинфляционных рисков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Центробанк (ЦБ) приостановил цикл смягчения монетарной политики на фоне преобладания проинфляционных рисков на среднесрочном горизонте, рассказал «Известиям» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

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Среди проинфляционных рисков он назвал санкционные ограничения, возросшие инфляционные ожидания населения и бизнеса, риски ослабления курса рубля из-за возможных санкций на экспорт нефти и вероятной глобальной рецессии.

Васильев обратил внимание на то, что текущая динамика инфляции соответствует планам Центробанка по возвращению инфляции к целевым 4% в 2024 году, в связи с чем пока не требуется изменений ключевой ставки. Кроме того, регулятор уточнил свои прогнозы по инфляции на конец 2022 года до 12–13%, сохранил прогноз 5–7% на конец следующего года и 4% — на конец 2024-го.

«Мы считаем, что сегодняшнее решение по ставке было уже заложено в рынок и поэтому значимо не повлияет на курс рубля, ставки по депозитам и кредитам, а также доходности на долговом рынке», — добавил эксперт.

Он также отметил, что ЦБ сохранил нейтральный сигнал о будущих решениях по вопросу ставки.

«Ожидаем, что годовая инфляция до конца года останется в диапазоне 12–13%. Разовому всплеску инфляции в декабре будет способствовать индексация тарифов ЖКХ с 1 декабря в пределах 9%. Полагаем, что Банк России на следующем заседании 16 декабря сохранит ключевую ставку на текущем уровне 7,5%», — подчеркнул Васильев.

При этом регулятор сохранил прогноз по средней ключевой ставке на 2023 год в 6,5–8,5% и 6–7% в 2024 году. По словам Васильева, в следующем году в базовом сценарии ожидается возобновление цикла снижения ключевой ставки по мере замедления инфляции.

В то же время старший экономист инвестиционного банка «Синара» Сергей Коныгин выразил мнение, что ЦБ вновь не дал сигнала о дальнейшем направлении политики в заявлении по итогам заседания совета директоров.

«На наш взгляд, ЦБ выбрал статус-кво для анализа поступающих экономических данных для будущей денежно-кредитной политики. Рынок ОФЗ (облигаций федерального займа. — Ред.) остается нейтральным после принятия решения», — сказал он.

По его словам, основное новое замечание касается эффекта частичной мобилизации.

«ЦБ отмечает, что это будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции в ближайшие несколько месяцев. Тогда его последствия будут проинфляционными из-за усиления ограничений со стороны предложения», — уточнил аналитик.

Управляющий директор проекта Финуслуги Московской биржи Игорь Алутин, комментируя «Известиям» сохранение ставки, отметил, что пауза в смягчении денежно-кредитной политики ожидаема рынком. По его словам, у банков есть еще небольшой запас по росту ставок по депозитам, при этом ставки по краткосрочным депозитам имеют больший потенциал для роста.

«С предыдущего заседания регулятора средние ставки в топ-50 банков выросли почти на 0,5 п. п. Согласно индексу доходности вкладов от аналитического центра Финуслуг, на сегодняшний день средние ставки на рынке составляют 6,64–7,07% годовых, а платформенные банки на Финуслугах уже предлагают сверхставки (свыше 9% годовых — Совкомбанк и ДОМ.РФ, свыше 8% годовых — Первоуральский банк и МКБ)», — сказал он.

При этом он считает, что по кредитам рост ставок может продолжиться с замедлением темпов. Эксперт рассказал, что индекс ставок по кредитам, который учитывает полную стоимость кредита в топ-20 банков, на сегодняшний превысил 20%, вернувшись на июньские уровни.

«Выраженной динамики изменения индексов можно ожидать после последующих изменений ключевой ставки», — заключил Алутин.

Совет директоров Центробанка принял решение по ставке в пятницу, 28 октября. Ранее «Известия» опросили аналитиков из крупнейших российских кредитных организаций: 11 из 13 экспертов спрогнозировали сохранение ключевой ставки на уровне 7,5%.

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