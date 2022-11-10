В Киеве демонтируют памятники Щорсу и Ватутину

В Киеве планируют снести памятники советским военачальникам Николаю Щорсу и Николаю Ватутину. Об этом 10 ноября сообщил глава общественного движения «Родная страна» Николай Томенко.

«Экспертный совет по преодолению последствий русификации и тоталитаризма поддержал мое предложение по демонтажу и переносу памятника Николаю Щорсу из общественного в музейное пространство, а также инициативу Павла Гай-Нижника о демонтаже и переносе из общественного в музейное пространство памятника Николаю Ватутину», — написал он в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Также Томенко рассказал, что было поддержано предложение о создании комиссии по подготовке предложений об эксгумации и захоронении останков Ватутина на военном кладбище. Погибший в 1944 году военачальник похоронен в Мариинском парке у Верховной рады Украины.

9 ноября председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям лиц, причастных к сносу и порче памятников на территории Украины. Такое распоряжение поступило в связи с демонтажем в Ужгороде монумента «Украина — освободителям», посвященного 25-летней годовщине победы над фашистскими захватчиками. Еще одним поводом стал факт осквернения вандалами памятника Александру Суворову в Одессе.

Днем ранее стало известно, что памятник Екатерине II в Одессе снесут в ближайшее время. Подготовительные работы по его демонтажу начались за несколько дней до этого. Вокруг памятника появилось ограждение в виде деревянного забора. Отмечалось, что это было сделано из-за многочисленных нападений на монумент.

5 ноября это решение поддержал мэр Одессы Геннадий Труханов. Он отметил, что, согласно результатам голосования на платформе «Социально активный гражданин», большинство жителей города выступает за снос памятника.

В начале августа президент Украины Владимир Зеленский направил в Одесский городской совет петиции о сносе памятника Екатерине II. В одной из них говорилось о демонтаже монумента, в другой предлагалось заменить его на статую порноактера Билли Херрингтона.

Сносить советские памятники на Украине начали в 2014 году под лозунгом декоммунизации. В последнее время власти страны борются не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.