В Ужгороде демонтировали памятник «Украина — освободителям»
В Ужгороде Закарпатской области 9 ноября демонтировали памятник «Украина — освободителям», который входил в список культурного наследия страны.
На кадрах видно, как памятник свалили с помощью троса, прикрепленного к пожарной машине.
Как рассказал в своем Telegram-канале глава администрации Закарпатья Виктор Микита, в скором времени будет разработана новая концепция памятника для этого места.
Накануне, 8 ноября, стало известно, что памятник Екатерине II в Одессе будет демонтирован в ближайшее время. Подготовительные работы по его демонтажу начались за несколько дней до этого. Вокруг памятника появилось ограждение в виде деревянного забора. Отмечалось, что это было сделано из-за многочисленных нападений на монумент и актов вандализма.
5 ноября демонтаж поддержал мэр Одессы Геннадий Труханов. Он рассказал, что по результатам голосования на платформе «Социально активный гражданин» большинство одесситов выступает за идею сноса памятника.
В начале августа президент Украины Владимир Зеленский направил в Одесский городской совет петиции о сносе памятника Екатерине II. В одной из них говорится о сносе монумента российской императрице, в другой предлагается заменить его на статую порноактера Билли Херрингтона.
Сносить советские памятники на Украине начали в 2014 году под лозунгом декоммунизации. В последнее время власти страны борются не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.