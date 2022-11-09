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В Ужгороде демонтировали памятник «Украина — освободителям»

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Фото: соцсети
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В Ужгороде Закарпатской области 9 ноября демонтировали памятник «Украина — освободителям», который входил в список культурного наследия страны.

На кадрах видно, как памятник свалили с помощью троса, прикрепленного к пожарной машине.

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Как рассказал в своем Telegram-канале глава администрации Закарпатья Виктор Микита, в скором времени будет разработана новая концепция памятника для этого места.

Накануне, 8 ноября, стало известно, что памятник Екатерине II в Одессе будет демонтирован в ближайшее время. Подготовительные работы по его демонтажу начались за несколько дней до этого. Вокруг памятника появилось ограждение в виде деревянного забора. Отмечалось, что это было сделано из-за многочисленных нападений на монумент и актов вандализма.

5 ноября демонтаж поддержал мэр Одессы Геннадий Труханов. Он рассказал, что по результатам голосования на платформе «Социально активный гражданин» большинство одесситов выступает за идею сноса памятника.

В начале августа президент Украины Владимир Зеленский направил в Одесский городской совет петиции о сносе памятника Екатерине II. В одной из них говорится о сносе монумента российской императрице, в другой предлагается заменить его на статую порноактера Билли Херрингтона.

Сносить советские памятники на Украине начали в 2014 году под лозунгом декоммунизации. В последнее время власти страны борются не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

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