Мэр Одессы Труханов поддержал демонтаж памятника Екатерине II

Мэр Одессы Геннадий Труханов поддержал демонтаж памятника Екатерине II. Об этом он написал на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской) в субботу, 5 ноября.

Он рассказал, что на онлайн-платформе «Социально активный гражданин» завершено голосование, посвященное дальнейшей судьбе памятника основателям Одессы (Екатерине II). Так, по его словам, «большинство проголосовавших одесситов поддержали идею демонтажа памятника с Екатерининской площади».

«Лично я буду голосовать за демонтаж памятника и перенос его в парк имперского и советского прошлого, об идее создания которого я рассказывал несколько месяцев назад», — отметил он.

Труханов добавил, что обратился к профильной комиссии городского совета с просьбой провести заседание и подготовить соответствующий проект решения. По его словам, желания граждан «будут учтены депутатами».

Ранее, 2 ноября, в Одессе вандалы надели мешок красного цвета на памятник российской императрице Екатерине II, а на руку намотали веревку с петлей. Кроме того, красной жидкостью был облит и постамент под памятником.

25 августа стало известно о предложении замглавы Одессы Павла Вугельмана дерусифицировать более 200 улиц города. По его словам, существует интерактивная карта Украины, на которой отмечены все улицы, подлежащие переименованию.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.