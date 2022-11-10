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МИД РФ выразил протест послу Латвии из-за сноса советских памятников

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Фото: ТАСС/Стрингер
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МИД России в четверг вызвал посла Латвии в РФ Мариса Риекстиньша и выразил ему решительный протест в связи с демонтажем советских памятников в стране. Об этом 10 ноября сообщили в российском дипведомстве.

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«Главе латвийской дипмиссии заявлен решительный протест в связи с продолжающейся в Латвии политикой государственного вандализма по демонтажу советских мемориалов. Это варварство рассматривается нами в контексте общей линии официальной Риги на глорификацию нацизма», — говорится в сообщении МИД РФ.

Как подчеркнули в ведомстве, Москва оставляет за собой право асимметрично ответить на враждебные шаги Риги.

Накануне, 9 ноября, в латвийском городе Резекне начался демонтаж памятника «Алеше». По информации мэра города Александра Барташевича, монумент планируется снести 15 ноября.

В этот же день посольство России в Латвии прокомментировало снос памятника. В посольстве подчеркнули, что места, памятные для множества граждан разных стран и символизирующие подвиги их предков, «стираются современными варварами», игнорируя протесты населения и рекомендации ООН.

2 ноября МИД России осудил снос советских памятников в Латвии. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова напомнила о демонтаже 29 октября «Кургана Дружбы» — комплекса партизанской славы, который был воздвигнут на границе РФ, Белоруссии и Латвии в 1959 году как память о сотрудничестве партизанских отрядов времен Великой Отечественной войны русского, белорусского и латышского народов.

В ночь на 31 октября в Даугавпилсе снесли обелиск с лицами советских солдат. Власти города назвали объект «прославляющим тоталитарные режимы». В ночь сноса у мемориала собрались протестующие. Из них по меньшей мере 37 человек были задержаны.

В июле правительство Латвии составило список из 69 советских военных мемориалов, которые подлежат демонтажу.

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