Посольство РФ в Латвии прокомментировало снос памятника «Алеше» в Резекне

Посольство России в Латвии в среду, 9 ноября, прокомментировало снос памятника «Алеше» в Резекне.

«9 ноября, в Международный день борьбы с фашизмом, расизмом и антисемитизмом, латвийские власти начали сносить, мстительно уничтожать резекненского «Алешу». В темноте, с оцеплением — как у националистической элиты Латвийской Республики уже вошло в привычку. Уверенное в своей правоте руководство страны не будет реализовывать собственные решения тайком, отгораживаясь заборами от своих же граждан», — говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.

В посольстве подчеркнули, что места, памятные для множества граждан разных стран и символизирующие подвиги их предков, «стираются современными варварами», игнорируя протесты населения и рекомендации ООН.

При этом диппредставительство выразило уверенность, что народную память невозможно уничтожить, она будет передаваться в семьях борцов с фашизмом из поколения в поколение.

Демонтаж памятника «Алеше» в Резекне начался ранее в среду. По информации мэра города Александра Барташевича, монумент планируется снести 15 ноября.

2 ноября МИД России осудил снос советских памятников в Латвии. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова напомнила о демонтаже 29 октября «Кургана Дружбы» — комплекса партизанской славы, который был воздвигнут на границе РФ, Белоруссии и Латвии в 1959 году как память о сотрудничестве партизанских отрядов времен Великой Отечественной войны русского, белорусского и латышского народов.

В ночь на 31 октября в Даугавпилсе снесли обелиск с лицами советских солдат. Власти города назвали объект «прославляющим тоталитарные режимы». В ночь сноса у мемориала собрались протестующие. Из них по меньшей мере 37 человек были задержаны.

25 августа в Латвии у памятника Освободителям Риги снесли последний элемент — обелиск высотой 79 м. Конструкция была повалена на землю в парке Победы после предварительной подготовки, которая длилась несколько часов. Снос памятника начался 23 августа. Позже стало известно, что рыбу из пруда, окружающего памятник, выловят и скормят животным из Рижского зоопарка. Сам же водоем осушат в рамках ликвидации мемориала.

В июле правительство Латвии составило список из 69 советских военных мемориалов, которые подлежат демонтажу.