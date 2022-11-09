В латвийском Резекне начали демонтаж памятника «Алеше»

В латвийском Резекне в среду, 9 ноября, начались работы по демонтажу памятника «Алеше». По информации мэра города Александра Барташевича, монумент планируется снести 15 ноября. Об этом он написал на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

2 ноября МИД России осудил снос советских памятников в Латвии.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова напомнила о демонтаже 29 октября «Кургана Дружбы» — комплекса партизанской славы, который был воздвигнут на границе РФ, Белоруссии и Латвии в 1959 году как память о сотрудничестве партизанских отрядов времен Великой Отечественной войны русского, белорусского и латышского народов. Также Захарова упомянула о сносе еще двух памятников советским солдатам в Даугавпилсе и других, где на протяжении многих лет собирались ветераны Великой Отечественной войны.

Ночью на 31 октября в Даугавпилсе снесли обелиск с лицами советских солдат. Власти города назвали объект «прославляющим тоталитарные режимы». В ночь сноса у мемориала собирались протестующие. Из них по меньшей мере 37 человек были задержаны.

В июле правительство Латвии составило список из 69 советских военных мемориалов, которые подлежат демонтажу.