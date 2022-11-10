Замглавы администрации Херсонской области Стремоусова похоронят 11 ноября в Симферополе

Похороны заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, погибшего в ДТП, состоятся в Симферополе, сообщил журналистам его соратник 10 ноября.

«Кирилла похоронят в пятницу в Симферополе», — сказал он «РИА Новости».

Стремоусов погиб в ДТП под Геническом Херсонской области 9 ноября. Отмечалось, что смертельное ДТП, вероятнее всего, произошло по вине водителя грузовика, который совершил опасный маневр на дороге. В результате водитель Стремоусова не справился с управлением. Машина чиновника получила серьезные повреждения. В ДТП пострадали еще два человека.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал гибель замглавы Херсонской области огромной трагедией. Он отметил, что Стремоусов — честный и смелый человек, настоящий патриот России.

Президент России Владимир Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно.

Как рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, Стремоусов умел говорить и преподносить людям правду о том, что происходит в Херсонской области. У политика осталось пятеро детей, а вскоре должен родиться шестой.

Кирилл Стремоусов родился 26 декабря 1976 года в Донецкой области, в поселке Гольмовский. На политический путь он ступил в 2009 году, когда переехал в Херсон. В 2020 году выдвигал свою кандидатуру на пост градоначальника. 26 апреля 2022 года был назначен на должность заместителя председателя военно-гражданской администрации области по делам семьи, молодежи, спорта и информационной политики.