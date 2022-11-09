Лондон разрешил оказывать финуслуги при поставках ряда удобрений из РФ

Департамент внешней торговли Великобритании 9 ноября опубликовал генеральную торговую лицензию, которая разрешает оказывать финансовые услуги и предоставлять финансирование при поставках некоторых видов удобрений из России в третьи страны.

Документ вступил в силу с 9 ноября.

Лицензия распространяется на поставки аммиачной селитры и удобрений, содержащих не менее 15% этого вещества (исключая жидкие удобрения), а также аммиака в водном растворе при условии, что они приобретаются для сельскохозяйственных нужд.

В сентябре Еврокомиссия выпустила разъяснения, согласно которым европейские компании могут оказывать услуги перевозки и страхования грузов, а также финуслуги при поставках российских удобрений в третьи страны. Эти действия не попадут под действие вторичных санкций.

США уже 24 февраля включили удобрения в список жизненно важных товаров, на которые не распространяются санкционные ограничения.

28 октября представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заверил, что организация продолжает работать над тем, чтобы предоставить российским удобрениям доступ на мировые рынки.

Днем ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова передавать бесплатно застрявшие в портах удобрения беднейшим странам, но Запад их не отдает.

Российского лидера возмутило решение снять ограничения и запреты на российские удобрения в Европе, а затем выпустить разъяснение, что они сняты только для стран Евросоюза (ЕС), ограничив таким образом поставки нуждающимся странам.

16 октября в Москве прошли переговоры с представителями ООН по зерновой сделке. Целями переговоров были продление и расширение сделки, а также содействие экспорту российского зерна и удобрений. Россия в ходе консультаций отметила необходимость пакетного выполнения данной сделки.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Министр обороны России Сергей Шойгу и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.