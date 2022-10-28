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ООН указала на необходимость снятия запрета на экспорт российских удобрений

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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ООН продолжает работать над тем, чтобы предоставить российским удобрениям доступ на мировые рынки, сообщил 28 октября представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

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«ООН считает, что необходим доступ к российским удобрениям, необходимо облегчение торговли ими. Генеральный секретарь ООН [Антониу Гутерриш] и глава ЮНКТАД (Конференции ООН по торговле и развитию) Ребека Гринспен, а также другие проводят много времени за работой над тем, чтобы устранить существующие барьеры», — отметил он.

По словам Дюжаррика, есть немного времени успеть к новой посевной кампании в развивающихся странах. Удобрения необходимо доставить туда, где в них есть необходимость, считает он.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова передавать бесплатно застрявшие в портах удобрения беднейшим странам, но Запад их не отдает. Путина возмутило решение снять ограничения и запреты на российские удобрения в Европе, а затем выпустить разъяснение, что они сняты только для стран Евросоюза (ЕС), ограничив таким образом поставки нуждающимся странам.

До этого, 19 октября, дипломаты посольства РФ в США заявили, что санкции Запада, которые препятствуют экспорту российской сельскохозяйственной продукции, сильнее всего вредят нуждающимся странам Африки, Латинской Америки, Азии и Ближнего Востока. Дипломаты отметили, что в случае заинтересованности со стороны США и других стран Запада в решении продовольственных проблем «пора переходить от риторики к делу».

16 октября в Москве прошли переговоры с представителями ООН по зерновой сделке. Целями переговоров были продление и расширение сделки, а также содействие экспорту российского зерна и удобрений. Россия в ходе консультаций отметила необходимость пакетного выполнения данной сделки.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Министр обороны России Сергей Шойгу и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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