ООН указала на необходимость снятия запрета на экспорт российских удобрений

ООН продолжает работать над тем, чтобы предоставить российским удобрениям доступ на мировые рынки, сообщил 28 октября представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«ООН считает, что необходим доступ к российским удобрениям, необходимо облегчение торговли ими. Генеральный секретарь ООН [Антониу Гутерриш] и глава ЮНКТАД (Конференции ООН по торговле и развитию) Ребека Гринспен, а также другие проводят много времени за работой над тем, чтобы устранить существующие барьеры», — отметил он.

По словам Дюжаррика, есть немного времени успеть к новой посевной кампании в развивающихся странах. Удобрения необходимо доставить туда, где в них есть необходимость, считает он.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова передавать бесплатно застрявшие в портах удобрения беднейшим странам, но Запад их не отдает. Путина возмутило решение снять ограничения и запреты на российские удобрения в Европе, а затем выпустить разъяснение, что они сняты только для стран Евросоюза (ЕС), ограничив таким образом поставки нуждающимся странам.

До этого, 19 октября, дипломаты посольства РФ в США заявили, что санкции Запада, которые препятствуют экспорту российской сельскохозяйственной продукции, сильнее всего вредят нуждающимся странам Африки, Латинской Америки, Азии и Ближнего Востока. Дипломаты отметили, что в случае заинтересованности со стороны США и других стран Запада в решении продовольственных проблем «пора переходить от риторики к делу».

16 октября в Москве прошли переговоры с представителями ООН по зерновой сделке. Целями переговоров были продление и расширение сделки, а также содействие экспорту российского зерна и удобрений. Россия в ходе консультаций отметила необходимость пакетного выполнения данной сделки.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Министр обороны России Сергей Шойгу и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.