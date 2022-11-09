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Психолог рассказала о способе снять стресс с помощью рисования

Психолог Костюк: рисование по 20 минут в день поможет снять стресс
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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Справиться с перенапряжением и тревогой поможет рисование. Об этом в среду, 9 ноября, заявила психолог Елена Костюк.

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При этом для снятия стресса важен не конечный продукт, а сам творческий процесс.

«Сосредоточение внимания на творческой задаче помогает отвлечься от стресса и бытовых забот тем, что помогает оказаться «в моменте». Когда вы полностью погружены в процесс, ваш разум входит в состояние, подобное медитации, снимая напряжение в теле», — рассказала Костюк «Газете.Ru».

По словам психолога, снизить тревогу поможет книжка-раскраска. Так, раскрашивание или рисование по 20 минут в день направят разум к «настоящему» и отвлечет от стресса. Также можно раскрашивать или рисовать мандалы — круговые рисунки, заполненные разными формами. Как отметила Костюк, это способ обработать историю жизни, не переживая заново болезненные ситуации.

«Раскрашивание готовой мандалы также имеет свои преимущества. Объединение цветов, которые вам нравятся, в узор помогает вам сосредоточиться, отвлекает от беспокойства и снимает стресс», — посоветовала психолог.

Если же рисование не доставляет удовольствие, можно заняться вышиванием, мозаикой, макраме, скрапбукингом, пояснила Костюк.

«Необходимо лишь найти «то самое», которое станет полезным и приятным времяпровождением, а не вынужденной необходимостью», — заключила эксперт.

20 октября директор НИИ кардиологии СамГМУ Дмитрий Дупляков заявил, что стресс и негативные эмоции отрицательно влияют на здоровье, в частности на работу сердца, поэтому так важно следить за своим эмоциональным состоянием. Кардиолог посоветовал для поддержания стабильного эмоционального фона следить за режимом сна и отдыха, регулярно заниматься физическими активностями и поддерживать себя позитивными эмоциями от чтения книг и просмотра фильмов.

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