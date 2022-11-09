СМИ отметили рост золотого резерва КНР и РФ на фоне недоверия к США

В ответ на попытки США удержать валютное господство на международной арене Россия и Китай приступили к наращиванию золотых резервов. На это обратил внимание публицист Bloomberg Дэвид Фиклинг.

Он привел данные Всемирного совета по золоту (World Gold Council), согласно которым в сентябре центральные банки различных государств закупили 400 т драгоценного металла, что соответствует усредненному спросу за год.

Обозреватель также отметил, что в настоящее время золото пользуется особой популярностью в тех странах, чьи отношения со Штатами портятся изо дня в день. В частности, речь идет о КНР, РФ и Саудовской Аравии.

«У слитков есть одно важное преимущество — в отличие от облигаций, они не связывают вас отношениями с ненадежным контрагентом», — подчеркнул Фиклинг.

По его словам, интерес к альтернативным ресурсам в текущих обстоятельствах закономерен, поскольку доллар США переживает репутационный кризис из-за экономической политики Вашингтона в отношении своих оппонентов.

Тем не менее, предупреждает эксперт, у золота есть свои недостатки: так, Венесуэла уже три года ведет тяжбы с Великобританией из-за своих запасов драгоценных металлов в лондонских банках.

Ранее, 1 ноября, стало известно, что общий объем покупок золота за прошедшие три квартала 2022 года достиг 673 т и превысил показатели любого полного года в течение последних 55 лет.

18 октября зампредседателя Центробанка РФ Алексей Заботкин на заседании Совета Федерации сообщил, что регулятор считает нецелесообразным в настоящее время накапливать золото в золотовалютных резервах.

До этого, летом текущего года, Министерство финансов предложило создать резерв драгоценных металлов и камней. Отмечалось, что инициатива направлена на обеспечение защиты и сохранности драгоценностей и изделий из них Госфонда.

Также в конце августа стало известно, что экспорт золота из России в Китай в июле достиг $108,8 млн, что в 8,6 раза больше, чем в июне, и в 50 раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.